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Мужская сборная России по гандболу вышла на чемпионат мира 2019 года

Спорт
12 июня, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Российская команда выиграла свою отборочную группу, одержав победы во всех шести встречах

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ТАСС, 12 июня. Российские гандболисты одержали победу над командой Чехии со счетом 29:21 в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2019 года. Встреча прошла в Перми.

Сборная России выиграла свою отборочную группу, одержав победы во всех шести встречах, что позволило ей выйти в стыковые матчи. Чехи попали в стыковые матчи как участники чемпионата Европы, до сих пор не получившие путевку на мировое первенство. В первом матче российские гандболисты проиграли чехам на выезде со счетом 26:27. Таким образом, по сумме двух встреч сильнее оказалась сборная России.

Чемпионат мира пройдет в Германии и Дании с 9 по 27 января. На турнире, помимо хозяев, выступят чемпионы мира французы, чемпионы Европы испанцы, а также сборные Анголы, Египта, Туниса, Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Японии. Осталось разыграть еще 11 путевок на соревнования.

Сборная России в 1997 году выиграла чемпионат мира. В 1999-м российские гандболисты завоевали серебро. На последнем мировом первенстве, которое прошло в 2017 году, россияне заняли 12-е место.

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