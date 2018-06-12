IWF частично сняла дисквалификации с трех федераций, сохранив отстранение ФТАР

ТАСС, 12 июня. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) досрочно снимет дисквалификации с федераций тяжелой атлетики Турции, Армении и Азербайджана, сохранив отстранение Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Отмечается, что спортсмены из Турции смогут принимать участие в международных молодежных соревнованиях с 11 июня, юниорских и взрослых соревнованиях - с 19 июня. Представителям Армении и Азербайджана позволено участвовать в молодежных соревнованиях с 19 июня, юниорских и взрослых - с 19 августа. В IWF также отметили, что все три федерации выполнили ряд условий, связанных с их антидопинговой деятельностью, в том числе оплатили взнос в размере $50 тыс. в качестве вклада в усиленную антидопинговую деятельность со стороны IWF в своих странах.

Однако данные страны не имеют право организовывать соревнования и мероприятия IWF, такие как конгресс организации, заседания исполкома IWF. Кроме того, они не могут принимать участие в конгрессе IWF с правом голоса, представлять предложения для включения в повестку конгресса, вносить предложения о внесении изменений в конституцию IWF, принимать участие в программе развития IWF, если дело не касается образовательных и антидопинговых семинаров.

"IWF отмечает, что независимая группа мониторинга добилась значительного прогресса в антидопинговой работе с отстраненными федерациями, - сказал глава IWF Тамаш Аян. - Мы по-прежнему будем поддерживать всех наших членов в их усилиях по защите чистых спортсменов, обеспечивая долгосрочные культурные изменения в данном направлении. Радостно видеть, что члены воспринимают это сообщение всерьез".

Исполком IWF 30 сентября 2017 года на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России, а также национальные федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила.