Сорокин: проблемы "Амкара" и "Тосно" не означают, что Россия - нефутбольная страна

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Финансовые проблемы "Тосно" и "Амкара", которые в прошлом сезоне выступали в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), не означают, что Россия является нефутбольной страной. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин.

"Тосно" из Ленинградской области в мае выиграл Кубок России, затем вылетел из премьер-лиги, а в июне было объявлено, что из-за финансовых сложностей клуб прекратил существование. Пермский "Амкар" не может предоставить финансовые гарантии на следующий сезон для участия в премьер-лиге.

"Если конкретными собственниками клуба принято решение сократить финансирование, это автоматически не означает, что у нас нефутбольная страна. Это конкретная ситуация с конкретным клубом, это не должно бросать тень на футбол в целом. Во многих странах бывает внезапный приток ресурсов в какой-то клуб и такой же внезапный отток", - сказал Сорокин.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.