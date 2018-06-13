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Сорокин: проблемы "Амкара" и "Тосно" не означают, что Россия - нефутбольная страна

Спорт
13 июня, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

"Тосно" прекратил существование по окончании сезона, "Амкар" в данный момент не может предоставить финансовые гарантии на следующий сезон для участия в премьер-лиге

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Финансовые проблемы "Тосно" и "Амкара", которые в прошлом сезоне выступали в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), не означают, что Россия является нефутбольной страной. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин.

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Источник: ФК "Амкар" 13 июня объявит сотрудникам клуба о прекращении существования

Обладатель Кубка России по футболу 2018 года "Тосно" прекратил существование

"Тосно" из Ленинградской области в мае выиграл Кубок России, затем вылетел из премьер-лиги, а в июне было объявлено, что из-за финансовых сложностей клуб прекратил существование. Пермский "Амкар" не может предоставить финансовые гарантии на следующий сезон для участия в премьер-лиге.

"Если конкретными собственниками клуба принято решение сократить финансирование, это автоматически не означает, что у нас нефутбольная страна. Это конкретная ситуация с конкретным клубом, это не должно бросать тень на футбол в целом. Во многих странах бывает внезапный приток ресурсов в какой-то клуб и такой же внезапный отток", - сказал Сорокин.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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