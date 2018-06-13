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СМИ: Гассиев может провести следующий бой против американца Табити, а не с Усиком

Спорт
13 июня, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

По данным СМИ, на данный момент более вероятно, что следующий бой Гассиев проведет против Табити

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ТАСС, 13 июня. Российский боксер Мурат Гассиев может провести следующий бой против американца Эндрю Табити, переговоры по организации финального поединка турнира Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в первом тяжелом весе (до 90,71 кг) с украинцем Александром Усиком начинают заходить в тупик. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Boxing Talk.

По информации издания, на данный момент более вероятно, что следующий бой Гассиев проведет против Табити. 28-летний американец провел 16 боев на профессиональном ринге и во всех победил (13 - нокаутом).

Изначально бой Гассиев - Усик был намечен на 11 мая, он должен был состояться в Саудовской Аравии, но был перенесен из-за травмы украинского боксера. Как ранее сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, предполагаемыми местами проведения боя являются Москва, Рига, Великобритания и Австралия. Абель Санчес, тренирующий Гассиева, говорил, что бой может состояться 21 июля.

Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения. В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения.

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