Алаев: заявка США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026 сильнее по всем параметрам

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россия проголосовала за совместную заявку США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года, поскольку их заявка сильнее марокканской по всем сравнительным параметрам. Об этом ТАСС заявил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Выборы прошли в среду в рамках конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. Заявка США, Канады и Мексики получила 134 голоса, конкурировавшая с ней заявка Марокко - 65 голосов.

"Мы еще вчера изучили заявки, вчера обе они были представлены на встрече представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сегодня был детальный отчет от генерального секретаря. Мы решили поддержать объединенную заявку", - сказал Алаев.

"Во-первых, хочу сказать, что футбол вне политики. Марокко подготовил очень хорошую и интересную заявку, но по всем параметрам объединенная заявка сильнее - готовность стадионов, транспортной инфраструктуры, отелей, финансовая составляющая. Мы считаем, что для футбола будет правильней, если чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде", - добавил глава РФС.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре. Мировое первенство проходило в Северной Америке три раза. Мексика принимала чемпионат в 1970 и 1986 годах, США - в 1994-м.