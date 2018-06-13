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IBU уверен, что сумеет добиться снятия санкций со стороны МОК

Спорт
13 июня, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Во вторник МОК прекратил прямое финансирование IBU до избрания нового руководства организации в сентябре

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Соревнования по биатлону

Соревнования по биатлону

© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 13 июня. Международный союз биатлонистов (IBU) выразил уверенность, что сможет добиться снятия санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом говорится в пресс-релизе IBU.

Во вторник МОК прекратил прямое финансирование IBU до избрания нового руководства организации в сентябре.

"IBU расценивает решение МОК как стимул к осуществлению управленческих реформ, которые уже были согласованы на заседании исполкома союза, - говорится в пресс-релизе. - Они включают внешний аудит антидопинговой программы IBU со стороны Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) и создание комиссии по этике IBU. Союз уверен, что запрошенные отчеты об антидопинговой программе IBU, управленческих реформах и резюме по действиям независимой рабочей группы IBU, рассматривающей данные московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и соответствующие данные Всемирного антидопингового агентства, удовлетворят МОК".

В апреле глава IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Реш временно покинули свои посты после проведения полицией Австрии обысков в штаб- квартире IBU по делу о коррупционных схемах, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил. В настоящее время исполняющим обязанности главы организации является вице- президент по финансам австриец Клаус Ляйстнер.

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