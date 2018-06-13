IBU уверен, что сумеет добиться снятия санкций со стороны МОК

ТАСС, 13 июня. Международный союз биатлонистов (IBU) выразил уверенность, что сможет добиться снятия санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом говорится в пресс-релизе IBU.

Во вторник МОК прекратил прямое финансирование IBU до избрания нового руководства организации в сентябре.

"IBU расценивает решение МОК как стимул к осуществлению управленческих реформ, которые уже были согласованы на заседании исполкома союза, - говорится в пресс-релизе. - Они включают внешний аудит антидопинговой программы IBU со стороны Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) и создание комиссии по этике IBU. Союз уверен, что запрошенные отчеты об антидопинговой программе IBU, управленческих реформах и резюме по действиям независимой рабочей группы IBU, рассматривающей данные московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и соответствующие данные Всемирного антидопингового агентства, удовлетворят МОК".

В апреле глава IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Реш временно покинули свои посты после проведения полицией Австрии обысков в штаб- квартире IBU по делу о коррупционных схемах, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил. В настоящее время исполняющим обязанности главы организации является вице- президент по финансам австриец Клаус Ляйстнер.