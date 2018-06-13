Руководство ФК "Амкар" примет решение о дальнейшей судьбе клуба 18 июня

ТАСС, 13 июня. Правление пермского футбольного клуба "Амкар" примет решение о целесообразности продолжения деятельности клуба 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба "Амкара".

Ранее начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин сообщил ТАСС, что РФС не выдал лицензию "Амкару" для участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей. Также он сообщил, что "Амкар" не выступит и в Футбольной национальной лиге.

"В связи с отзывом лицензии в понедельник, 18 июня, соберется правление ОО "ФК "Амкар" для анализа ситуации и принятия решения о целесообразности продолжения деятельности клуба. В случае принятия решения о прекращении деятельности вопрос будет вынесен на общее собрание членов организации", - говорится в сообщении.