Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аллегри: Головин является качественным игроком

Спорт
14 июня, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Ранее генеральный директор итальянской команды Джузеппе Маротта заявил, что трансфер Головина в "Ювентус" "более чем вероятен"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 июня. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Александр Головин показался главному тренеру итальянского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри качественным игроком. Слова специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

"Я посмотрел несколько видеороликов с игрой Головина, он показался мне довольно качественным футболистом", - заявил Аллегри.

Итальянский специалист также поделился планами "Ювентуса" на летнее трансферное окно. "До окончания чемпионата мира по футболу мы не собираемся быть активными на рынке, приобретать игроков во время такого турнира крайне тяжело, - сообщил Аллегри. - Останется ли Манджукич в "Ювентусе" в следующем сезоне? Пока не знаю".

Ранее генеральный директор итальянской команды Джузеппе Маротта заявил, что трансфер Головина в "Ювентус" "более чем вероятен".

Головин принял участи в 43 матчах и забил семь голов во всех турнирах в сезоне-2017/18. Полузащитник попал в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира по футболу.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Украина открывает восемь визовых центров в России
5
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
6
Минтруд предложил увеличить возраст получения социальной пенсии
7
Пенсионный возраст в России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости