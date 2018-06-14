Аллегри: Головин является качественным игроком

ТАСС, 14 июня. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Александр Головин показался главному тренеру итальянского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри качественным игроком. Слова специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

"Я посмотрел несколько видеороликов с игрой Головина, он показался мне довольно качественным футболистом", - заявил Аллегри.

Итальянский специалист также поделился планами "Ювентуса" на летнее трансферное окно. "До окончания чемпионата мира по футболу мы не собираемся быть активными на рынке, приобретать игроков во время такого турнира крайне тяжело, - сообщил Аллегри. - Останется ли Манджукич в "Ювентусе" в следующем сезоне? Пока не знаю".

Ранее генеральный директор итальянской команды Джузеппе Маротта заявил, что трансфер Головина в "Ювентус" "более чем вероятен".

Головин принял участи в 43 матчах и забил семь голов во всех турнирах в сезоне-2017/18. Полузащитник попал в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира по футболу.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.