Российские волейболистки обыграли японок в заключительном матче в Лиге наций

ТАСС, 14 июня. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Японии в заключительном матче пятого тура Лиги наций, который проходит в польском городе Валбжих.

Встреча завершилась со счетом 3-2. Самой результативной волейболисткой матча стала Ангелина Лазаренко, набравшая 18 очков. Этот матч стал последним для сборной России в текущем розыгрыше Лиги наций.

Сборная России занимает седьмое место в таблице Лиги наций. Россиянки набрали 23 очка и одержали восемь побед в 15 матчах. Японки расположились на 10-й позиции (20 очков, 7 побед).

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавший ранее Гран-при. Предварительный раунд турнира завершается в четверг. По его итогам пять лучший команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Китая.

"Финал шести" Лиги наций пройдет с 27 июня по 1 июля в Нанкине.