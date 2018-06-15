Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Овечкин планирует привезти Кубок Стэнли в хоккейную школу московского "Динамо"

Спорт
15 июня, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

По традиции каждый из хоккеистов, завоевавший Кубок, имеет право привезти его к себе на родину

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 15 июня. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин намерен привезти Кубок Стэнли в хоккейную школу московского "Динамо", воспитанником которой он является. Овечкина цитирует русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

"Вашингтон" в ночь на 8 июня впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии "Вегас" со счетом 4-1. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 15 шайбами в 24 играх и получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли. По традиции каждый из хоккеистов, завоевавший Кубок, имеет право привезти его к себе на родину.

"Это будет настоящий праздник, - сказал Овечкин о том, как он собирается провести положенный ему день с Кубком Стэнли в России. - Уверен, что это будет зрелищное, веселое событие. Нам еще предстоит все продумать, решить, как выстроить этот день, где побывать, но я хотел бы поделиться им с людьми, которые любят хоккей, кто еще никогда не видел Кубок Стэнли, показать его тем, кто знает, что российские хоккеисты часто выигрывали его. Я хотел бы привезти его в свою хоккейную школу "Динамо", чтобы дети смогли увидеть его".

Ранее агент игрока Глеб Чистяков сообщил ТАСС, что форвард приедет в Россию после 23 июня.

Овечкин завоевал свой первый Кубок Стэнли в 13-м сезоне в НХЛ. Он стал лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами в 24 играх и получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Налог на добавленную стоимость в странах мира. Досье
2
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
СМИ сообщили о дожде из драгоценных камней, выпавшем на Гавайях
5
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
6
Пенсионный возраст в России. Досье
7
ЦБ опубликовал проект указания по изменению тарифов ОСАГО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости