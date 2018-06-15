Овечкин планирует привезти Кубок Стэнли в хоккейную школу московского "Динамо"

ТАСС, 15 июня. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин намерен привезти Кубок Стэнли в хоккейную школу московского "Динамо", воспитанником которой он является. Овечкина цитирует русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

"Вашингтон" в ночь на 8 июня впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии "Вегас" со счетом 4-1. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 15 шайбами в 24 играх и получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли. По традиции каждый из хоккеистов, завоевавший Кубок, имеет право привезти его к себе на родину.

"Это будет настоящий праздник, - сказал Овечкин о том, как он собирается провести положенный ему день с Кубком Стэнли в России. - Уверен, что это будет зрелищное, веселое событие. Нам еще предстоит все продумать, решить, как выстроить этот день, где побывать, но я хотел бы поделиться им с людьми, которые любят хоккей, кто еще никогда не видел Кубок Стэнли, показать его тем, кто знает, что российские хоккеисты часто выигрывали его. Я хотел бы привезти его в свою хоккейную школу "Динамо", чтобы дети смогли увидеть его".

Ранее агент игрока Глеб Чистяков сообщил ТАСС, что форвард приедет в Россию после 23 июня.

Овечкин завоевал свой первый Кубок Стэнли в 13-м сезоне в НХЛ. Он стал лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами в 24 играх и получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.