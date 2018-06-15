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СМИ: футболист Роналду выплатит €18,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения

Спорт
15 июня, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Португалец согласился с предъявленными обвинениями в четырех налоговых преступлениях

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA-EFE/HANNA ANDRESDOTTIR

ТАСС, 15 июня. Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" и сборной Португалии Криштиану Роналду признал свою вину по делу о неуплате налогов и согласился выплатить штраф €18,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

33-летний футболист согласился с предъявленными обвинениями в четырех налоговых преступлениях, за каждое из которых предусмотрено тюремное заключение на срок шесть месяцев.

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед". Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

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