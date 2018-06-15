Жуков: Дворкович имеет достаточно опыта, чтобы баллотироваться на пост президента FIDE

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович обладаем достаточным опытом, хорошо известен шахматному миру и является достойной кандидатурой на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Таким мнением с ТАСС поделился почетный президент Олимпийского комитета России, вице-президент и член наблюдательного совета Российской шахматной федерации (РШФ) Александр Жуков.

В пятницу Дворкович сообщил ТАСС, что до 3 июля подаст заявку на участие в выборах президента FIDE.

"Честно говоря, для меня это неожиданная новость, но Дворкович - достойный кандидат на этот пост, - рассказал Жуков. - Он хорошо известен шахматному миру, любит шахматы, его отец (Владимир Дворкович, международный арбитр - прим. ТАСС) был известным шахматным деятелем в России, Аркадий входил в руководство РШФ".

Жуков отметил, что Дворкович получил большой опыт работы в правительстве РФ. "Думаю, у него есть все шансы для того, чтобы объединить шахматный мир", - считает почетный президент Олимпийского комитета России.

Выборы президента FIDE пройдут в Батуми 3 октября. Действующим главой организации с 1995 года является Кирсан Илюмжинов.