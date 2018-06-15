Англия хочет подать общую заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу с тремя ассоциациями

ТАСС, 15 июня. Футбольная ассоциация Англии (FA) планирует подать заявку на проведение чемпионата мира - 2030, объединившись с ассоциациями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Telegraph.

По информации издания, представители ассоциаций провели встречу 12 июня, за день до конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. На данный момент место проведения очередного чемпионата мира определяется не менее чем за шесть лет до турнира посредством голосования членов исполнительного комитета ФИФА.

Чемпионат мира в 2022 году примет Катар. На конгрессе ФИФА в Москве право проведения чемпионата в 2026 году выиграла совместная заявка трех стран - США, Канады и Мексики.