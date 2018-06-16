Футболист Ташаев отправится на сбор московского "Динамо"

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полузащитник московского "Динамо" Александр Ташаев, привлекавшийся для подготовки к чемпионату мира по футболу в составе сборной России, прибудет на первый сбор бело-голубых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Футболист проходил вместе с национальной командой сбор в австрийском Нойштифте-им-Штубайталь, а также Новогорске, но не попал в окончательную заявку на чемпионат мира. Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что Ташаев, контракт которого истекает 30 июня, написал заявление об увольнении из "Динамо". Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" подало иск в Арбитражный суд Москвы в отношении Ташаева. Иск будет рассмотрен 1 августа.

"Ташаев приедет на первый сбор "Динамо" 17 июня", - сообщили в пресс-службе.

Полузащитник в 27 матчах за "Динамо" забил семь голов.