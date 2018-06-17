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Гонщик Карякин заявил о больших убытках из-за изменения маршрута ралли "Шелковый путь"

Спорт
17 июня, 15:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, июня. /ТАСС

Спортсмен отметил, что предложенный вариант проведения ралли значительно дороже предыдущего

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© EPA/ERNESTO ARIAS

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Победитель ралли- марафона "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин заявил о больших убытках, которые он понесет из-за изменения маршрута проведения международного ралли-марафона "Шелковый путь". Об этом Корякин сообщил на своей странице в Facebook.

Изначально старт "Шелкового пути" был запланирован на 15 июля в китайском городе Сиане, а финиш - 29 июля в Москве. В пятницу организаторы ралли объявили о внесении изменений в маршрут, который будет поделен на две части: первая состоится в России с 20 по 27 июля (старт в Астрахани), а вторая - в сентябре на территории Китая.

"За две недели менять маршрут ралли просто нереально, - написал Карякин. - У нас уже были куплены все билеты, забронированы отели, оплачены визы, и уверен так у многих участников. Это цифры с семью нулями и кто теперь вернет нам эти деньги? Мы все понимаем, бывают разные жизненные ситуации, но почему участники были поставлены перед таким фактом за 2 недели, когда обратной дороги нет".

Он отметил, что предложенный вариант проведения ралли значительно дороже предыдущего. "Да и пройти весь маршрут хотелось за один раз, а теперь это выглядит как две отдельные гонки. Для себя этапы вокруг Астрахани буду рассматривать как тренировку багги перед "Дакаром" 2019 года. Надеюсь в ближайшее время организаторы свяжутся с участниками и смогут нам детально объяснить, как теперь будет выглядеть ралли", - добавил гонщик.

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