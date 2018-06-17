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Тренер сборной Италии по футболу Манчини оказал помощь пожилой женщине, сбитой автомобилем

Спорт
17 июня, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Итальянский тренер прогуливался с друзьями и увидел, что автомобиль сбил пожилую женщину, которая ехала на велосипеде

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ТАСС, 17 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини оказал помощь 94-летней женщине, которую сбил автомобиль. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сайт Football Italia.

Итальянский тренер прогуливался с друзьями и увидел, что автомобиль сбил пожилую женщину, которая ехала на велосипеде. Они бросились на помощь, и Манчини вызвал скорую. Пострадавшей оказал первую помощь друг Манчини, который является врачом. В больнице женщине были диагностированы несколько переломов.

"К счастью, Италия не участвует в чемпионате мира, иначе Манчини не был бы там. Спасибо всем, кто остановился, чтобы помочь моей маме", - написал сын пострадавшей на своем Facebook.

Роберто Манчини является главным тренером сборной Италии с 2018 года. 53-летний специалист был главным тренером таких клубов, как "Интер" (2004-2008, 2014-2016 гг.) "Манчестер Юнайтед" (2009-2013 гг.) и "Зенит" (2017-2018 гг.).

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