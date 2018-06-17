Российская рапиристка Дериглазова выиграла золото чемпионата Европы по фехтованию

ТАСС, 17 июня. Россиянка Инна Дериглазова завоевала золото в соревнованиях рапиристок на чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде.

В финале 28-летняя Дериглазова победила олимпийскую чемпионку и восьмикратную чемпионку мира из Италии Арианну Эрриго со счетом 15:9. Бронзовые медали завоевали итальянка Аличе Вольпи и полька Мартина Синорадзкая. Россиянка Марта Мартьянова заняла шестое место, Светлана Трипапина - 10-е, Аделина Загидуллина - 14-е.

Дериглазова стала трехкратной чемпионкой Европы. Также в ее активе пять серебряных и три бронзовые медали европейских первенств. Дериглазова является олимпийской чемпионкой и серебряной медалисткой Игр. На чемпионатах мира она четыре раза выигрывала золото, два раза - серебро и три раза - бронзу.

Это золото стало третьим для сборной России на чемпионате. В первый день турнира чемпионами Европы стали саблистка Софья Великая и рапирист Алексей Черемисинов.

В соревнованиях шпажистов чемпионом Европы стал француз Янник Борель. В финале он был сильнее эстонца Николая Новосёлова со счетом 15:14. Бронзовыми призерами стали украинец Богдан Никишин и немец Рихард Шмидт. Россиянин Никита Глазков стал девятым, Вадим Анохин - 32-м, Сергей Ходос - 35-м, Сергей Бида - 50-м.

Чемпионат Европы в Нови-Саде завершится 22 июня.