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Российская рапиристка Дериглазова выиграла золото чемпионата Европы по фехтованию

Спорт
17 июня, 20:39 дата обновления: 17 июня, 21:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Это золото стало третьим для сборной России на чемпионате

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Инна Дериглазова

Инна Дериглазова

© EPA/FILIP SINGER

ТАСС, 17 июня. Россиянка Инна Дериглазова завоевала золото в соревнованиях рапиристок на чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде.

В финале 28-летняя Дериглазова победила олимпийскую чемпионку и восьмикратную чемпионку мира из Италии Арианну Эрриго со счетом 15:9. Бронзовые медали завоевали итальянка Аличе Вольпи и полька Мартина Синорадзкая. Россиянка Марта Мартьянова заняла шестое место, Светлана Трипапина - 10-е, Аделина Загидуллина - 14-е.

Дериглазова стала трехкратной чемпионкой Европы. Также в ее активе пять серебряных и три бронзовые медали европейских первенств. Дериглазова является олимпийской чемпионкой и серебряной медалисткой Игр. На чемпионатах мира она четыре раза выигрывала золото, два раза - серебро и три раза - бронзу.

Это золото стало третьим для сборной России на чемпионате. В первый день турнира чемпионами Европы стали саблистка Софья Великая и рапирист Алексей Черемисинов.

В соревнованиях шпажистов чемпионом Европы стал француз Янник Борель. В финале он был сильнее эстонца Николая Новосёлова со счетом 15:14. Бронзовыми призерами стали украинец Богдан Никишин и немец Рихард Шмидт. Россиянин Никита Глазков стал девятым, Вадим Анохин - 32-м, Сергей Ходос - 35-м, Сергей Бида - 50-м.

Чемпионат Европы в Нови-Саде завершится 22 июня.

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