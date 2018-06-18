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Власти Братиславы подали в суд на клуб КХЛ "Слован" из-за долгов по арене

Спорт
18 июня, 1:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Долги клуба по аренде составляют около €786 тысяч

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ТАСС, 18 июня. Муниципалитет Братиславы подал в суд на местный клуб "Слован", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), из-за долгов по арене. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал hokej.sk.

"Слован" играет на "Словнафт-Арене", которая является частью комплекса для зимних видов спорта имени Ондрея Непелы. Клуб арендует арену. Сообщается, что долги "Слована" по аренде составляют около €786 тысяч Причем в конце января клуб должен был выплатить более миллиона евро, но в феврале погасил лишь часть задолженности.

Клуб просил у властей города отсрочку до конца сентября, но муниципалитет принял решение подать иск.

В прошлом сезоне "Слован" занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф КХЛ.

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