Южная Корея и КНДР создадут объединенные команды для участия в Азиатских играх

ТАСС, 18 июня. Южная Корея и КНДР договорились о создании объединенных команд в нескольких видах спорта для участия в Азиатских играх, которые пройдут в августе в Индонезии. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Представители государств пришли к данному соглашению после дня переговоров. Кроме того, делегации двух стран пройдут вместе на церемонии открытия Азиатских игр. Также Южная Корея и КНДР договорились о проведении баскетбольного матча между двумя сборными в Пхеньяне.

В начале текущего года по инициативе Севера наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, затем Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал участие в них спортсменов из КНДР. Делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018.

В конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступила на Играх в Пхёнчхане. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 - из КНДР. Команда выступала под флагом объединения, а вместо гимна использовалась народная песня "Ариран". Команда заняла последнее место в женском хоккейном турнире.