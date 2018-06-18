Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Южная Корея и КНДР создадут объединенные команды для участия в Азиатских играх

Спорт
18 июня, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Представители государств пришли к данному соглашению после дня переговоров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 июня. Южная Корея и КНДР договорились о создании объединенных команд в нескольких видах спорта для участия в Азиатских играх, которые пройдут в августе в Индонезии. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Представители государств пришли к данному соглашению после дня переговоров. Кроме того, делегации двух стран пройдут вместе на церемонии открытия Азиатских игр. Также Южная Корея и КНДР договорились о проведении баскетбольного матча между двумя сборными в Пхеньяне.

В начале текущего года по инициативе Севера наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, затем Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал участие в них спортсменов из КНДР. Делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018.

В конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступила на Играх в Пхёнчхане. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 - из КНДР. Команда выступала под флагом объединения, а вместо гимна использовалась народная песня "Ариран". Команда заняла последнее место в женском хоккейном турнире.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-основатель Мособлбанка
2
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
5
Кравчук: Киев должен учитывать мнение Донбасса, а не пытаться его подчинить
6
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
7
Украинские СМИ раскрыли личность "гражданина Т", подозреваемого по делу Бабченко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости