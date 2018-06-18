Заслуженный тренер СССР по велоспорту Геннадий Павлухин скончался в Омске

ОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Заслуженный тренер РСФСР и СССР по велосипедному спорту Геннадий Павлухин, который подготовил двукратного чемпиона мира и десятикратного чемпиона СССР Эдуарда Раппа, скончался в Омске на 80-м году жизни. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

"Выдающийся российский и омский тренер по велоспорту Геннадий Павлухин ушел из жизни. Прощание с ним состоится завтра на "Омском велотреке", - уточнил собеседник агентства.

В региональном минспорте рассказали, что Павлухин привлекался к подготовке сборной команды СССР по велоспорту к Олимпийским играм в Мюнхене (1972 год), Монреале (1976) и Москве (1980). Он подготовил более 20 спортсменов, становившихся призерами чемпионата СССР и всероссийских соревнований.

Павлухин удостоен званий званий "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный работник физической культуры и спорта РСФСР". Он до последнего дня своей жизни работал с омскими спортсменами, входил в состав совета ветеранов велосипедного спорта, являлся судьей республиканской категории и постоянно работал на соревнованиях по велоспорту и триатлону, проводимых в Омской области.