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Британский боксер Фьюри проведет следующий бой 18 августа в Белфасте

Спорт
18 июня, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Бой пройдет в рамках боксерского вечера, на котором защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в полулегком весе проведет британец Карл Фрэмптон

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Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

© EPA/ANDY RAIN

ТАСС, 18 июня. Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри проведет следующий бой 18 августа в Белфасте. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

10 июня Фьюри вернулся на ринг после 2,5-летнего перерыва и победил албанца Сефера Сефери техническим нокаутом в четвертом раунде.

Confirmed I will be boxing on August 18 2018. Just under 9weeks till fight. Can’t wait. #nomormrniceguy.

Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)

Бой Фьюри пройдет в рамках боксерского вечера, на котором защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в полулегком весе против австралийца Люка Джексона проведет британец Карл Фрэмптон. На данный момент соперник Фьюри неизвестен.

"Подтверждено, что я буду боксировать 18 августа. Всего девять недель до боя. Не могу дождаться", - написал Фьюри.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри победил украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из- за отказа проводить обязательную защиту. Летом 2016 года допинг-проба Фьюри дала положительный результат на кокаин, в октябре того же года он был лишен британской боксерской лицензии. Летом 2017-го Фьюри объявил о завершении карьеры, однако позднее передумал. Он получил британскую боксерскую лицензию в апреле этого года.

В послужном списке 29-летнего Фьюри 26 побед (19 нокаутом) и ни одного поражения.

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