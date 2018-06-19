Легкоатлетки Прокопьева и Такунцева подали заявки в IAAF для участия в зарубежных стартах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Трехкратный серебряный призер чемпионатов России в марафонском беге Алина Прокопьева и обладательница бронзовой награды чемпионата России в беге на 400 метров с барьерами Ирина Такунцева во вторник подали в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Сегодня в IAAF были отправлены заявки от Алины Прокопьевой и Ирины Такунцевой", - сообщила собеседница ТАСС.

На чемпионате мира 2015 года в Пекине Прокопьева пришла к финишу марафонской дистанции 15-й.