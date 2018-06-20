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Российский легкоатлет Шубенков выиграл турнир во Франции с лучшим результатом сезона

Спорт
20 июня, 0:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Второе место занял бразильский бегун Габриэль Константино, третьим стал француз Паскаль Мартино-Лагард

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Сергей Шубенков

Сергей Шубенков

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 20 июня. Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий на международных соревнованиях под нейтральным флагом, занял первое место в беге на 110 м с барьерами на турнире в Монтре (Франция).

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27-летний спортсмен показал время 12,99 секунды, что является лучшим результатом в текущем сезоне. Второе место занял бразильский бегун Габриэль Константино (13,23). Третьим стал француз Паскаль Мартино-Лагард (13,28).

Ранее в сезоне Шубенков занял третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае и второе - на этапе в Юджине. 29 мая Шубенков одержал победу на командном чемпионате России, 3 июня российский бегун первенствовал на турнире в голландском Хенгело, 5 июня - на соревнованиях в финском Турку, а 8 июня - на турнире в польском Хожуве.

Шубенков - единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший чемпионат мира в беге на 110 м с барьерами (2015 год). Он является серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, также в его активе две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014).

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