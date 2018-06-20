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ЦСКА объявил о переходе футболиста сборной Исландии Магнуссона

Спорт
20 июня, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Контракт с самим игроком будет подписан в ближайшее время

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Исландии по футболу и английского "Бристоль Сити" Хердур Магнуссон перешел в российский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

"Сегодня армейский клуб подписал с "Бристоль Сити" соглашение о переходе защитника сборной Исландии Магнуссона, - говорится в сообщении. - Контракт с самим игроком будет подписан в ближайшее время".

В сезоне-2017/18 Магнуссон провел 25 игр и отметился одной голевой передачей в чемпионшипе (втором английском дивизионе). Сейчас футболист выступает за сборную Исландии на чемпионате мира.

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