ЦСКА объявил о переходе футболиста сборной Исландии Магнуссона

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Исландии по футболу и английского "Бристоль Сити" Хердур Магнуссон перешел в российский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

"Сегодня армейский клуб подписал с "Бристоль Сити" соглашение о переходе защитника сборной Исландии Магнуссона, - говорится в сообщении. - Контракт с самим игроком будет подписан в ближайшее время".

В сезоне-2017/18 Магнуссон провел 25 игр и отметился одной голевой передачей в чемпионшипе (втором английском дивизионе). Сейчас футболист выступает за сборную Исландии на чемпионате мира.