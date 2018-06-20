Первый российский солнцемобиль SOL успешно прошел тесты на "Сочи Автодроме"

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Первый российский солнцемобиль был презентован в среду на трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке Сочи. Автомобиль, получивший название SOL, прошел тест-драйв на кольцевой гоночной трассе, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Процесс создания солнцемобиля является важным элементом программы развития новых видов автомобильного транспорта, в том числе спортивной направленности. Технологии, используемые при проектировании солнцемобиля, могут применяться как в рамках соревнований, так и при создании транспорта будущего для городских дорог и личного использования.

Проектом солнечного автомобиля с весны 2016 года занимается команда Polytech Solar Team из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В 2017 году концепцию солнцемобиля поддержало Министерство промышленности и торговли РФ, главным спонсором проекта является "Лаборатория Касперского".

"Данный концепт-кар - это наш первый опыт создания солнцемобиля, совместный со студентами и аспирантами Политехнического университета. На нем мы набиваем шишки и уверенно смотрим в будущее, чтобы в следующий раз сделать новый автомобиль с улучшенными характеристиками. Сейчас мы его успешно протестировали на "Сочи Автодроме", следующим шагом будет участие в соревнованиях American Solar Challenge, которые пройдут в Соединенных Штатах Америки [с 14 по 22 июля]", - сказал журналистам Евгений Захлебаев, руководитель Polytech Solar Team.

Заместитель генерального директора АНО "Росгонки" Сергей Воробьев отметил, что проект солнцемобиля является необходимой составляющей программы гоночного наследия в России. "Мы рады, что именно "Сочи Автодром" стал первым гоночным объектом, на котором данный автомобиль будет тестироваться. Смысл компании "Росгонки" - по сути программа наследия после появления в 2014 году Гран-при "Формулы-1" в России, одним из видов этого наследия как раз является развитие инженерных компетенций российских студентов, российского бизнеса. Надеемся, что эти гоночные тесты станут очень серьезным первым шагом для того, чтобы направление альтернативных видов гоночного транспорта развивалось еще сильнее", - отметил Воробьев.

Как сообщила в релизе "Лаборатория Касперского", компания защитит солнцемобиль SOL от киберугроз. "Мы очень гордимся, что принимаем участие в данном проекте, в нем отражены инновационные технологии, инженерная мысль, техническое развитие", - подчеркнул представитель спонсора проекта Михаил Савушкин.

Первый тест прошел успешно

Два тестовых круга по трассе "Сочи Автодрома" на солнцемобиле совершил гонщик, пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Дэвид Маркозов. Машина успешно прошла испытания, показав скорость порядка 85-90 км/ ч. Стоимость прототипа солнцемобиля, по словам Захлебаева, пока является коммерческой тайной, а в бюджет проекта входит не только создание машины, но и поездки на гоночные соревнования.

"Конечная цель - закрепиться в этих гонках, это первое, а второе - попробовать дальше протолкнуть автомобиль в коммерческое русло. Сам проект направлен на то, чтобы студенты и аспиранты усовершенствовали свои профессиональные компетенции. Это проект с нуля - создавалась конструкторская документация, велся поиск спонсоров, шло производство, сборка, а потом уже гонки. Автомобиль изначально проектировался для участия в соревнованиях, его форма называется "катамаран", - рассказал Захлебаев.

"Здесь легко скомпоновать все внутренности, идет очень хорошая аэродинамика при такой форме. В Сочи автомобиль достигал скорости в районе 85-90 км/ч, а на тестах в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург - прим. ТАСС) машина показывала "сотку" (100 км/ч), но там был прямой участок", - добавил руководитель команды создателей солнцемобиля.

"Будущее наступает уже сегодня, и я, наверное, дождусь того момента, когда мы будем гоняться на этих автомобилях" - сказал Маркозов перед началом тестового заезда. "Остаются моменты, которые нужно доработать, например, внешний вид, но начало положено - это главное", - добавил гонщик уже после финиша.

О солнцемобиле SOL

Первый российский солнцемобиль получил свое название в честь одних солнечных суток на Марсе. Автомобиль заряжается как от обычной розетки, так и с помощью солнечных панелей, для полной зарядки машине необходимо простоять на солнце 6-7 часов. Стоимость панелей составляет не меньше одного миллиона рублей, при этом с их помощью солнцемобиль может заряжаться от солнечной энергии в процессе езды.

На данный момент спорным фактором эксплуатации солнцемобиля является различная актуальность машины для разных регионов. Применимость солнцемобиля, по словам Захлебаева, зависит от того, в какой местности он используется. Например, в Санкт-Петербурге, где немного солнечных дней в году, такого рода технологии могут быть не слишком актуальны.

Масса пилота солнцемобиля должна составлять не менее 80 кг, машина имеет четыре колеса, одно из которых является ведущим. В солнцемобиле предусмотрено рулевое управление реечного типа, в электродвигатель встроены постоянные магниты. Общий вес конструкции не превышает 200 кг.

Помимо участия в American Solar Challenge, команда создателей солнцемобиля планирует соревноваться на болиде в чемпионате World Solar Challenge. Протяженность маршрутов каждой из гонок составляет около трех тысяч километров.