Вопрос о передаче "Сочи Автодрома" в собственность "Росгонкам" решен окончательно

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Вопрос передачи "Сочи Автодрома", который принимает российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", в собственность АНО "Росгонки" окончательно решен. Об этом ТАСС заявил заместитель генерального директора "Росгонок" Сергей Воробьев.

"Вопрос решен окончательно, - сказал Воробьев. - Все необходимые документы, согласования, постановление Заксобранию Краснодарского края, решение Госдумы, Совета Федерации, подписанный президентом документ уже есть. Сейчас завершаются всяческие внутренние моменты между "Росгонками" и предыдущим собственником объекта, готовится очень объемная пачка документов для подписания. Это произойдет уже очень скоро - за значительное время до российского этапа "Формулы-1", чтобы подготовка проходила еще более гладко, более четко, чем в предыдущие годы".

АНО "Росгонки" была зарегистрирована в РФ в 2017 году. Ее задача - заниматься организацией и проведением Гран-при России. В стартовом составе учредителей присутствует прошлый держатель прав на проведение этапа и компания - владелец "Сочи Автодрома" - НАО "Центр Омега", банк ВТБ - титульный спонсор Гран-при, а также Российская автомобильная федерация как общественная организация, отвечающая за развитие автоспорта в России. Планируется, что состав учредителей в дальнейшем расширится за счет компаний - спонсоров российского этапа и "Сочи Автодрома".

Российский этап "Формулы-1" проводится в Сочи с 2014 года, контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне этап пройдет с 28 по 30 сентября.