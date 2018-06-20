Экс-тренер ФК "Амкар" Евсеев вошел в тренерский штаб "Анжи"

ТАСС, 20 июня. Россиянин Вадим Евсеев, ранее возглавлявший пермский футбольный клуб "Амкар", вошел в тренерский штаб махачкалинского "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В среду футболисты "Анжи" провели первую тренировку в Кисловодске под руководством нового главного тренера команды Магомеда Адиева. Помимо Евсеева, в тренерский штаб Адиева вошли Ренат Избулатов, Александр Жидков, Анатолий Вялых и Михаил Соловей.

"Перед началом тренировки главный тренер Магомед Адиев провел собрание, на котором представил свой тренерский штаб. Помогать Адиеву будут старший тренер Вадим Евсеев, тренер Ренат Избулатов, в прошлом сезоне руководивший махачкалинским "Легионом-Динамо", тренер вратарей Александр Жидков, хорошо известный дагестанским болельщикам по выступлениям за нашу команду, тренер по физподготовке Анатолий Вялых и тренер по фитнесу Михаил Соловей", - сказано в сообщении пресс-службы.

Российский футбольный союз (РФС) не выдал лицензию "Амкару" для участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей. "Амкар" не выступит и в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

По итогам сезона-2017/18 чемпионата России "Анжи" занял 14-е место в турнирной таблице. В переходных матчах за право принять участие в высшей лиге в сезоне-2018/19 махачкалинский клуб уступил красноярскому "Енисею" по сумме двух игр (0:3 в гостях, 4:3 дома) и вылетел в ФНЛ. Но из-за невыдачи лицензии "Амкару" "Анжи" займет место пермского клуба в РФПЛ. Согласно регламенту чемпионата России, при замене клуба в турнире преимущество имеет команда, участник переходных матчей, которая заняла наиболее высокое место в таблице.

Бывший защитник ряда российских клубов, в том числе "Спартака" и "Локомотива", Евсеев начал тренерскую деятельность в 2013 году, войдя в тренерский штаб ивановского "Текстильщика". С января 2015 года входил в тренерский штаб "Амкара", через два года возглавил "Текстильщик", но в сентябре того же года вернулся в "Амкар". В марте 2017 года он был утвержден в должности главного тренера пермского клуба, сменив на этом посту Гаджи Гаджиева.