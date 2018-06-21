Главный тренер "Бостона" заявил, что клуб заинтересован в подписании Ковальчука

ТАСС, 21 июня. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Брюс Кэссиди сообщил, что клуб заинтересован в подписании контракта с российским нападающим Ильей Ковальчуком. Слова канадского специалиста приводит портал NBC Sports.

Ранее генеральный менеджер "Сент-Луиса" Дуг Армстронг сообщал, что он провел переговоры с агентом Ковальчука. Также СМИ сообщали, что Ковальчук ведет переговоры с рядом клубов НХЛ, в числе которых "Лос-Анджелес" и "Сан-Хосе".

"Подписание Ковальчука было бы интересным ходом для нашей команды, но никогда не хочется спекулировать на таких вещах. Нельзя зайти слишком далеко в обсуждении слухов. Ковальчук - хоккеист первых двух звеньев атаки, он может играть, как на правом краю, так и на левом, он большой габаритный игрок. Он был бы прекрасным дополнением к нашей команде", - заявил Кэссиди.

"Я уверен, что любая команда хотела бы иметь его в своем составе, - продолжил тренер "Бостона". - Он сделает вашу команду лучше. Я думаю, именно этого хочет каждый тренер. Сочетать между собой талантливых игроков - это просто, а вот получить таких игроков в свое распоряжение - гораздо сложнее".

Ковальчуку 15 апреля исполнилось 35 лет. По правилам НХЛ, с 1 июля он будет исключен из списка добровольно завершивших карьеру, став неограниченно свободным агентом, и сможет подписать контракт с любым клубом лиги. До исполнения 35 лет он мог заключить соглашение только с "Нью-Джерси", которому принадлежали права на игрока, а для подписания контракта с любой другой командой лиги ему нужно было одобрение всех остальных клубов НХЛ.

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за "Атланту" (2001-2010) и "Нью-Джерси" (2010-2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). Ковальчук является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА (2015, 2017), а также олимпийским чемпионом (2018) и двукратным чемпионом мира (2008, 2009) в составе национальной сборной.