Гассиев назвал финал Всемирной суперсерии бокса против Усика вершиной карьеры

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россиянин Мурат Гассиев считает финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг против украинца Александра Усика вершиной своей карьеры. Об этом Гассиев написал в своем Instagram.

Бой состоится 21 июля в Москве. Изначально поединок был намечен на 11 мая, он должен был состояться в Саудовской Аравии, но был перенесен из-за травмы украинского боксера.

"С 2016 года, после боя с Денисом Лебедевым, для меня каждый последующий поединок является главным, - написал Гассиев. - Я прекрасно понимаю, что предстоящий бой является важнейшим в моей жизни, потому что это - вершина карьеры. Бой за титул абсолютного чемпиона мира - это моя мечта и сейчас до нее один месяц и один бой".

Гассиев не считает проведение боя в Москве своим абсолютным преимуществом. "К минусам я отношу уже начавшиеся разговоры о том, что несправедливо проводить бой в стране одного из участников финала, что Усика чуть ли не отравить собираются и так далее, конечно же, это полный бред, - написал боксер. - Во-первых, мы профессиональные спортсмены и должны быть готовы выступать там, где скажут организаторы, если бы организаторы серии решили, что надо проводить бой в Киеве, в Берлине или на Луне, то я готов был бы лететь туда, уверен, что Усик ответил бы так же. Во- вторых, мне по-настоящему не нравится, что некоторые пытаются втянуть наш бой в какие-то политические выяснения и разборки. Мы спортсмены, мы не политики и не надо нас втягивать в какие-либо конфронтации, мы выясним, кто из нас лучший боксер и потом пожмем друг другу руки".

"К плюсам я отношу то, что бой смогут посетить мои родные и друзья, и это для меня важно, - добавил Гассиев. - Они, конечно, готовы отправиться за мной в любую точку на карте, но, например, в Саудовскую Аравию поехать было бы довольно проблематично. Кстати, болельщикам Александра Усика добраться до Москвы тоже будет проще и дешевле, чем до многих городов Европы. Между прочим, я думаю, что в "Олимпийском" болельщиков Усика будет как минимум не меньше, чем моих. Александра в России прекрасно знают, любят и считают своим, как и Василия Ломаченко, Геннадия Головкина, а потому разговоры о выступлении "на территории соперника" здесь не очень уместны".

Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения. В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения.