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Семшов назначен главным тренером футбольного клуба "Химик"

Спорт
21 июня, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В тренерский штаб команды из Новомосковская также вошел Вячеслав Чанов, который будет работать с вратарями

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Игорь Семшов

Игорь Семшов

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 21 июня. Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов возглавил клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Химик" из Новомосковска. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также в тренерский штаб команды вошел Вячеслав Чанов, который будет работать с вратарями.

"Отметим, что прежний тренерский штаб останется в клубе и будет помогать Игорю Петровичу", - говорится в сообщении пресс-службы.

В прошедшем сезоне Семшов и Чанов входили в тренерский штаб клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Арсенал".

В качестве игрока Семшов становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Он выступал за такие клубы как ЦСКА, "Динамо", "Зенит", "Крылья Советов". В 2017 году он начал карьеру тренера в "Арсенале".

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