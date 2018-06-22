Стоимость проведения матча на стадионе "Калининград" после ЧМ-2018 составит 2 млн руб.

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Стоимость проведения одного матча на стадионе "Калининград", который построен к чемпионату мира по футболу, пока он находится в федеральной собственности составит 2 млн рублей после мирового первенства. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

"Я надеюсь, если стадион будет в собственности [ФГУП] "Спорт-Инжиниринг", они нам будут выставлять ту же стоимость, что и выставляли раньше, - около 2 млн рублей", - сказал он.

Шендерюк-Жидков отметил, что три тестовых матча, которые были проведены на стадионе до начала чемпионата мира по футболу, также стоили по 2 млн рублей за игру. По его словам, данная цена является приемлемой.

Зампред областного правительства также рассказал, что калининградские власти ожидают, что стадион перейдет в их собственность от федеральных властей с 1 января 2019 года. "Мое персональное мнение, оно не связано с мнением правительства Калининградской области, я не думаю, что есть необходимость иметь переходный статус после окончания чемпионата мира по футболу. Закончился чемпионат - нужно передавать стадион тому, кто будет им заниматься", - отметил Шендерюк-Жидков.

"Я лично считаю, что стадион должен быть в региональной собственности, а мы просто должны получать субсидии [из федерального бюджета], которые первое время нам будут предоставляться. И чем быстрее этот переход произойдет, тем быстрее можно будет сформировать систему управления стадионом", - сказал он.

Стадион стоимостью около 18 млрд рублей построен к чемпионату мира на острове Октябрьский. В настоящее время он находится в собственности госпредприятия - застройщика арены "Спорт-Инжиниринг". Власти планируют, что после мирового первенства арена станет домашним стадионом футбольного клуба "Балтика", который сейчас выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Десятиместная ВИП-ложа обойдется в 1,5 млн руб.

Генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая на пресс-конференции сообщил, что стоимость аренды десятиместной ВИП-ложи (скайбокса) на стадионе составит 1,5 млн рублей.

"В год десятиместный скайбокс стоит 1,5 млн рублей", - сказал он. Председатель совета директоров клуба Александр Шендерюк-Жидков добавил, что в эту стоимость также будет входить питание для посетителей матчей.

Лепсая отметил, что стоимость скайбоксов на стадионе будет значительно ниже, чем в других городах. "Скайбоксы в Ростове-на-Дону продаются по 10 млн рублей и были распроданы за 3-4 дня. Символично, что первый скайбокс у нас купила компания, руководителем которой является датчанин. Я уверен, что тот ценник, который мы выставляем, будет гораздо ниже, чем на стадионы соответствующего уровня в России", - отметил гендиректор клуба.

Шендерюк-Жидков также сообщил, что самый дешевый сезонный абонемент на матчи "Балтики" обойдется в 2,5 тысячи рублей, что, по его словам, не отличается от цены прошлого года, однако новый стадион значительно превосходит по качеству старую арену "Балтики" в Калининграде.