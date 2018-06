Четыре россиянина выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2018 года

The @NHLCanes selected right wing @ASvechnikov14 at No. 2, marking the fourth time they have drafted that high.



2018 - Andrei Svechnikov

1983 - Sylvain Turgeon

1993 - Chris Pronger

2003 - Eric Staal pic.twitter.com/4G4g1UgKEA

