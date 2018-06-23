Четыре россиянина выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2018 года

ТАСС, 23 июня. Российские хоккеисты Андрей Свечников, Виталий Кравцов, Григорий Денисенко и Александр Алексеев были выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в ночь на субботу в Далласе.

18-летний Свечников, был выбран клубом "Каролина" под вторым номером, после шведского защитника Расмуса Далина ("Баффало"). Под общим девятым номером драфта был выбран нападающий челябинского "Трактора" Кравцов ("Нью-Йорк Рейнджерс"), под 15-м - форвард ярославского "Локомотива" Денисенко ("Флорида"), под 31-м - защитник Алексеев ("Вашингтон"). В предыдущий раз не менее четырех россиян было выбрано в первом раунде в 2015 году - Иван Проворов (7-й номер, "Филадельфия"), Денис Гурьянов (12-й, "Даллас"), Евгений Свечников (19-й, "Детройт") и Илья Самсонов (22-й, "Вашингтон").

В первой десятке не менее двух россиян выбирали ранее лишь четыре раза. На драфте 1992 года в топ-10 были выбраны Алексей Яшин (2-й, "Оттава"), Дарюс Каспарайтис (5-й, "Нью-Йорк Айлендерс") и Андрей Назаров (10-й, "Сан-Хосе"), в 1996-м - Андрей Зюзин (2-й, "Сан-Хосе") и Александр Волчков (4-й, "Вашингтон"), в 2001-м - Илья Ковальчук (1-й, "Атланта"), Александр Свитов (3-й, "Тампа-Бэй") и Станислав Чистов (5-й, "Анахайм"), в 2004-м - Александр Овечкин (1-й, "Вашингтон") и Евгений Малкин (2-й, "Питтсбург").

Далин стал вторым шведом, который ушел на драфте под первым номером, после Матса Сундина в 1989 году. 18-летний Далин стал 14-м защитником, которого выбрали первым в истории драфтов, он также стал вторым европейским защитником после чеха Романа Гамрлика (1992).

Впервые в истории первые шесть номеров драфта были отданы хоккеистам из разных стран. Под третьим номером "Монреалем" был выбран финн Йеспери Котканиеми, под четвертым - американец Брэди Ткачук ("Оттава"), под пятым - канадец Барретт Хейтон ("Аризона"), а под шестым - чех Филип Задина ("Детройт"). Впервые с 1999 года в первой тройке не оказалось ни одного североамериканца.

Всего же в первом раунде драфта были выбраны представители семи стран: Канады (10), США и Швеции (по 6), России (4), Чехии и Финляндии (по 2), Германии (1). Среди них 17 нападающих, 14 защитников и ни одного вратаря.

Свечников готов к НХЛ

Свечников провел прошедший сезон в клубе юниорской Хоккейной лиги Онтарио (OHL) Бэрри Кольтс", сыграв в регулярном чемпионате 44 матча, в которых набрал 72 очка (40 шайб + 32 передачи). В плей-офф он забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач в восьми играх. Также Свечников был признан лучшим новичком команды в сезоне.

В составе молодежных и юниорских сборных России Свечников провел 32 матча, в которых набрал 34 очка (17+17). На молодежном чемпионате мира в 2018 году Свечников провел пять игр и отдал пять голевых передач. Сборная России в четвертьфинале турнира уступила американцам со счетом 2:4. На домашнем юниорском чемпионате мира - 2018 в Челябинске Свечников не выступал.

"Свечников уже созрел для НХЛ, в следующем сезоне он будет игроком основы "Каролины", - считает чемпион мира и бронзовый призер ОИ-2002 Андрей Николишин. - Он и в тестах, и по всем остальным показателям был сильнейшим. У него не будет проблем с адаптацией".

Агент российского хоккеиста Марк Гандлер сообщил ТАСС, что представители Свечникова довольны выбором "Каролины". "Это организация высокого уровня с профессиональным и страстным владельцем, отличным тренером и большим набором перспективных игроков", - сказал Гандлер.

Перспективы других россиян в лиге

Нападающий челябинского "Трактора" Виталий Кравцов был признан лучшим новичком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он провел 35 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 7 очков (3+4). В плей-офф на счету форварда 11 очков (6+5) в 16 матчах. Контракт Кравцова с "Трактором" действует до окончания следующего сезона.

The @NHLCanes selected right wing @ASvechnikov14 at No. 2, marking the fourth time they have drafted that high.



2018 - Andrei Svechnikov

1983 - Sylvain Turgeon

1993 - Chris Pronger

2003 - Eric Staal pic.twitter.com/4G4g1UgKEA — NHL Public Relations (@PR_NHL) 23 июня 2018 г.

"У Кравцова в будущем очень хорошие перспективы в НХЛ, он хорошо себя зарекомендовал, играет в КХЛ, - отметил Николишин. - Парень очень талантливый, трудолюбивый, неординарный. Думаю, что приход тренера Германа Титова с его опытом игры в НХЛ и знаниями поможет еще больше раскрыться Кравцову".

Денисенко в минувшем сезоне выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за "Локо" и вместе с командой стал обладателем Кубка Харламова. В 31 матче регулярного чемпионата на счету форварда девять заброшенных шайб и 13 результативных передач, а в играх плей-офф Денисенко набрал 7 очков (5+2) в 12 матчах. Также 17-летний хоккеист провел четыре встречи в плей-офф КХЛ, но набранными очками не отметился. Нападающий не принимал участия на юниорском чемпионате мира.

"Денисенко пока далек от приезда в НХЛ. Он проявил себя только на молодежном уровне, только начал привлекаться к играм за основную команду "Локомотив", ему предстоит еще долгий путь. То, что он выбран в первом раунде говорит о том, что оценили его потенциал, технический талант. Но ему нужно еще зарекомендовать себя на взрослом уровне, а дальше уже время покажет, как он будет развиваться", - пояснил Николишин.

Под 31-м номером действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" выбрал защитника Алексеева. В прошлом сезоне россиянин выступал за клуб юниорской Западной хоккейной лиги (WHL) "Ред Дир". Защитник сыграл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 очков (7 шайб + 30 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 5 очков (2+3) в трех матчах.

Остальные раунды драфта пройдут в ночь на воскресенье. В них примут участие еще несколько российских хоккеистов, в частности Кирилл Марченко, Иван Морозов, Александр Романов и Руслан Исхаков. Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 начнется 6 октября.