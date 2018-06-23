Агент: "Лос-Анджелес" был приоритетом в переговорах Ковальчука с клубами НХЛ

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вариант с переходом в "Лос-Анджелес" был приоритетным для нападающего Ильи Ковальчука при переговорах с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Джей Пи Бэрри.

В субботу "Лос-Анджелес" объявил о договоренности с Ковальчуком о подписании трехлетнего контракта. Ранее североамериканские СМИ сообщали, что игрок также рассматривал варианты с переходом, в частности, в "Бостон", "Сан-Хосе", "Вегас", "Сент-Луис".

"Илья побывал в Лос-Анджелесе и нашел хороший контакт, который предложили Люк Робитайл (президент "Лос-Анджелеса") и Роб Блейк (вице-президент и генеральный менеджер). "Лос- Анджелес" - это отличная команда, которая имеет шанс на победу в Кубке Стэнли. "Лос-Анджелес" был его приоритетным выбором в переговорах", - сказал Бэрри.

По правилам НХЛ, с 1 июля 35-летний Ковальчук будет исключен из списка добровольно завершивших карьеру, станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом лиги. Ранее форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге за СКА, куда он перешел в 2013 году из "Нью-Джерси", объявив о завершении карьеры в НХЛ.

"Лос-Анджелес" является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014). В 2012 году хоккеисты "Кингз" в финале обыграли "Нью-Джерси", в составе которого выступал Ковальчук.