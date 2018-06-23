Российские волейболисты одержали победу над американцами в матче Лиги наций

ТАСС, 23 июня. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой США во втором матче пятого тура Лиги наций. Встреча прошла в итальянской Модене.

Матч завершился со счетом 3-0 в пользу российской сборной. Самым результативным волейболистом встречи стал российский доигровщик Дмитрий Волков, набравший 16 очков.

Сборная России ранее уже обеспечила себе участие в "Финале шести" Лиги наций. Россияне вышли на первое место в таблице, в активе команды 34 очка и 11 побед в 14 матчах. Второе место занимают французы (32 очка, 13 побед), третье - бразильцы (30 очков, 10 побед). Американцы занимают четвертое место (30 очков, 10 побед), уступая бразильцам по дополнительным показателям.

В заключительном матче предварительного раунда сборная России сыграет с командой Франции. Американцы встретятся с итальянцами. Оба матча пройдут 24 июня.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавший ранее Гран-при. Каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу. По итогам предварительных матчей, которые пройдут с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Франции. Если французы пробьются в первую пятерку, то в финале выступит и шестая команда по итогам предварительной стадии.

"Финал шести" Лиги наций пройдет с 4 по 8 июля в коммуне Вильнёв-д'Аск.