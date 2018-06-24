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Шведская полиция расследует дело об угрозах футболисту Дурмазу после матча ЧМ с немцами

Спорт
24 июня, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

После игры шведский футболист на своей странице в Instagram получил тысячи комментариев с угрозами смерти, некоторые из которых были расистского характера

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Джимми Дурмаз

Джимми Дурмаз

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Федерация футбола Швеции (SvFF) обратилась в полицию по поводу расистских оскорблений с угрозами в адрес полузащитника сборной Джимми Дурмаза со стороны шведских болельщиков после матча с командой Германии на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба SvFF.

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В субботу шведские футболисты проиграли во встрече второго тура группы F команде Германии со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное время. За несколько секунд до завершения игры Дурмаз нарушил правила вблизи своих ворот, что привело к штрафному, ударом с которого полузащитник немцев Тони Кроос забил победный мяч. После игры шведский футболист на своей странице в Instagram получил тысячи комментариев с угрозами смерти, некоторые из которых были расистского характера.

Генеральный секретарь SvFF Хокан Шёстранд заявил, что полиция ведет расследование по данному факту, и Дурмазу не нужно беспокоиться о своей безопасности. "Неприятно и возмутительно видеть то, как пострадал Дурмаз, - сказал Шёстранд. - Мы не допустим, чтобы игроки национальной сборной подвергались нападкам и угрозам со стороны неадекватных болельщиков. Личности людей, написавших комментарии, уже устанавливаются, мы понимаем, что шведы разочарованы проигрышем в концовке матча, но нужно справляться с этим без потери своего достоинства".

Дурмаз, родители которого являются выходцами из Турции, выступает за национальную команду с 2011 года, на его счету 46 матчей и три гола. Шведская команда набрала три очка по итогам двух встреч чемпионата мира и делит второе-третье место в группе F со сборной Германии. Заключительную игру на групповой стадии шведы проведут 27 июня в Екатеринбурге с командой Мексики.

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