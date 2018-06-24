Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Франции, Сироткин - 15-й

ТАСС, 24 июня. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Франции.

Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла", третье - финн Кими Райкконен из "Феррари".

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин стал 15-м. Россиянин получил пять секунд штрафа за необоснованно медленную езду перед пейскаром. Его напарник по команде канадец Лэнс Стролл не смог финишировать, за несколько кругов до финиша у его болида взорвалась шина.

Хэмилтон вышел в лидеры зачета гонщиков с 145 очками. Второе место занимает немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (131), третье - австралийский пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо (96).

Гран-при Франции вернулся в календарь "Формулы-1" впервые с 2008 года. Следующий этап Гран-при пройдет с 29 июня по 1 июля в Австрии.