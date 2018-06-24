Геркус: слово Семина при совершении трансферов в ФК "Локомотив" является решающим

ТАСС, 24 июня. Слово главного тренера "Локомотива" Юрия Семина является решающим при совершении трансферов в футбольном клубе. Об этом на своей странице в Instagram заявил президент "Локомотива" Илья Геркус.
Ранее Семин в своем аккаунте в Instagram раскритиковал слова Геркуса о том, что игроков для команды должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора, а тренер только тренирует команду.
Друзья, ⠀ Пока наша главная команда тренируется на своём первом сборе в Австрии , а некоторые счастливчики находятся в сборных, выступающих на ⚽, я отвечу на наиболее часто задаваемые вопросы про наш . 1. Абонементы: абонементная программа будет анонсирована на грядущей неделе. Сначала будет запущено онлайн-продление на сайте клуба, а с июля вы уже сможете продлить/приобрести абонементы в кассах. 2. Суперкубок: мы разыграем его с серебряным призером прошедшего чемпионата - ЦСКА. Как уже сообщалось ранее, встреча состоится в Нижнем Новгороде. Как всегда очень рассчитываем на вашу огненную поддержку ! Билеты в продаже будут в июле, следите за новостями, мы объявим. 3. Награждение и встреча с командой: в конце июля мы готовим для вас масштабное событие. В этот раз встреча с болельщиками будет проходить в расширенном формате, в рамках которого состоится награждение команды золотыми медалями, представление новичков, презентация игровой формы на предстоящий сезон. Мероприятие пройдёт на РЖД арене в 20-х числах июля, после второго сбора. 4. Стадион: в новом сезоне по-чемпионски должна выглядеть не только команда, но и все наши активности вокруг матчей на стадионе. Мы сохраним все лучшее, что уже востребовано вами в формате Match day, и реализуем наши новые креативные задумки. Приходите - сами все увидите, услышите и попробуете! Welcome! 5. «Казанка»: команда, занявшая третье место в своей зоне, по решению Совета Директоров продолжит своё выступление в ПФЛ. Получив в прошлом году необходимый опыт игры в профессиональном футболе, в предстоящем сезоне наши игроки «Казанки» будут стараться выйти в ФНЛ, заняв первое место в своей зоне. 6. Крыша: работа по проектированию идёт. В ближайшее время план работ будет представлен на рассмотрение Совета Директоров. PS1: Друзья, вы задаёте огромное количество вопросов на тему трансферной политики клуба. Ваш интерес понятен, но вы хорошо знаете, что процесс приобретения / продления контрактов футболистов сложный и не всегда быстрый. Этой работой занимается трансферный комитет Совета Директоров, в который входим и мы с главным тренером. Его мнение при совершении всех сделок является определяющим.
"Друзья, вы задаете огромное количество вопросов на тему трансферной политики клуба. Ваш интерес понятен, но вы хорошо знаете, что процесс приобретения/продления контрактов футболистов сложный и не всегда быстрый. Этой работой занимается трансферный комитет совета директоров, в который входим и мы с главным тренером. Его мнение при совершении всех сделок является определяющим", - написал Геркус.
Геркус стал президентом "Локомотива" летом 2016 года, тогда же главным тренером команды был назначен Юрий Семин. В сезоне-2016/17 "Локомотив" стал обладателем Кубка России, а в следующем сезоне выиграл чемпионат страны.