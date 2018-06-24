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Геркус: слово Семина при совершении трансферов в ФК "Локомотив" является решающим

Спорт
24 июня, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Ранее Семин в своем аккаунте в Instagram раскритиковал слова Геркуса о том, что игроков для команды должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора, а тренер только тренирует команду

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 24 июня. Слово главного тренера "Локомотива" Юрия Семина является решающим при совершении трансферов в футбольном клубе. Об этом на своей странице в Instagram заявил президент "Локомотива" Илья Геркус.

Ранее Семин в своем аккаунте в Instagram раскритиковал слова Геркуса о том, что игроков для команды должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора, а тренер только тренирует команду.

Друзья, ⠀ Пока наша главная команда тренируется на своём первом сборе в Австрии , а некоторые счастливчики находятся в сборных, выступающих на ⚽, я отвечу на наиболее часто задаваемые вопросы про наш . 1. Абонементы: абонементная программа будет анонсирована на грядущей неделе. Сначала будет запущено онлайн-продление на сайте клуба, а с июля вы уже сможете продлить/приобрести абонементы в кассах. 2. Суперкубок: мы разыграем его с серебряным призером прошедшего чемпионата - ЦСКА. Как уже сообщалось ранее, встреча состоится в Нижнем Новгороде. Как всегда очень рассчитываем на вашу огненную поддержку ! Билеты в продаже будут в июле, следите за новостями, мы объявим. 3. Награждение и встреча с командой: в конце июля мы готовим для вас масштабное событие. В этот раз встреча с болельщиками будет проходить в расширенном формате, в рамках которого состоится награждение команды золотыми медалями, представление новичков, презентация игровой формы на предстоящий сезон. Мероприятие пройдёт на РЖД арене в 20-х числах июля, после второго сбора. 4. Стадион: в новом сезоне по-чемпионски должна выглядеть не только команда, но и все наши активности вокруг матчей на стадионе. Мы сохраним все лучшее, что уже востребовано вами в формате Match day, и реализуем наши новые креативные задумки. Приходите - сами все увидите, услышите и попробуете! Welcome! 5. «Казанка»: команда, занявшая третье место в своей зоне, по решению Совета Директоров продолжит своё выступление в ПФЛ. Получив в прошлом году необходимый опыт игры в профессиональном футболе, в предстоящем сезоне наши игроки «Казанки» будут стараться выйти в ФНЛ, заняв первое место в своей зоне. 6. Крыша: работа по проектированию идёт. В ближайшее время план работ будет представлен на рассмотрение Совета Директоров. PS1: Друзья, вы задаёте огромное количество вопросов на тему трансферной политики клуба. Ваш интерес понятен, но вы хорошо знаете, что процесс приобретения / продления контрактов футболистов сложный и не всегда быстрый. Этой работой занимается трансферный комитет Совета Директоров, в который входим и мы с главным тренером. Его мнение при совершении всех сделок является определяющим.

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus)

"Друзья, вы задаете огромное количество вопросов на тему трансферной политики клуба. Ваш интерес понятен, но вы хорошо знаете, что процесс приобретения/продления контрактов футболистов сложный и не всегда быстрый. Этой работой занимается трансферный комитет совета директоров, в который входим и мы с главным тренером. Его мнение при совершении всех сделок является определяющим", - написал Геркус.

Геркус стал президентом "Локомотива" летом 2016 года, тогда же главным тренером команды был назначен Юрий Семин. В сезоне-2016/17 "Локомотив" стал обладателем Кубка России, а в следующем сезоне выиграл чемпионат страны.

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