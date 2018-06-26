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Двукратный олимпийский чемпион Якушев включен в Зал хоккейной славы в Торонто

Спорт
26 июня, 22:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Якушев станет первым с 2005 года членом Зала хоккейной славы, никогда не игравшим в НХЛ

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Александр Якушев

Александр Якушев

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Якушев включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщает пресс-служба Зала хоккейной славы.

Во вторник в Торонто объявили кандидатов на включение в Зал хоккейной славы в 2018 году. Помимо 71-летнего Якушева, в Зал славы включены канадский вратарь Мартин Бродо, канадский нападающий Мартен Сан-Луи, а также канадская хоккеистка Джейна Хеффорд. Кроме того, в Зал хоккейной славы включены первый чернокожий хоккеист в истории НХЛ Вилли О'Ри и действующий комиссар НХЛ Гэри Бетмэн.

Якушев почти всю игровую карьеру провел в московском "Спартаке" (1964-1980), в составе которого трижды становился чемпионом СССР (1967, 1969, 1976), дважды - обладателем Кубка СССР (1970, 1971). Три раза он становился лучшим снайпером чемпионата страны. Всего провел 568 матчей в чемпионатах СССР, забросив 339 шайб. Последние годы карьеры (1980-1983) Якушев выступал за австрийский "Капфенберг".

В составе сборной СССР Якушев дважды завоевывал золото Олимпийских игр (1972, 1976) и семь раз становился чемпионом мира. В 1975 году был признан лучшим нападающим чемпионата мира. Якушев был участником Суперсерий между сборными СССР и Канады (1972, 1974), где оба раза становился самым результативным игроком советской сборной.

Якушев станет первым с 2005 года членом Зала хоккейной славы, никогда не игравшим в НХЛ. Последним таким хоккеистом был Валерий Харламов. Кроме того, Якушев станет девятым по счету отечественным членом Зала хоккейной славы и восьмым, который был включен в Зал славы, как спортсмен. В таком качестве в Зал хоккейной славы попали Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров и Сергей Макаров. В качестве тренера в Зал славы из отечественных специалистов попал Анатолий Тарасов (1974).

Торжественная церемония включения новых членов в Зал хоккейной славы пройдет с 9 по 12 ноября в Торонто.

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