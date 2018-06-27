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Джошуа проведет следующий бой против Поветкина, поединок с Уайлдером пройдет в 2019 году

Спорт
27 июня, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Россиянин является обязательным претендентом на титул WBA

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 27 июня. Британский боксер Энтони Джошуа проведет следующий бой против россиянина Александра Поветкина. Об этом сообщил промоутер американского боксера Деонтея Уайлдера Шелли Финкел, слова которого приводит портал World Boxing News.

Джошуа является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место. Как сообщает издание, WBA дала Джошуа 24 часа, чтобы спортсмен смог договориться о бое с Поветкиным, в противном случае он будет лишен титула. Уайлдер, имеющий чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC), уже продолжительное время ведет переговоры об организации поединка с Джошуа, но стороны не могут прийти к соглашению.

"Я получил письмо от промоутера Джошуа Эдди Хирна, - заявил Финкел. - В нем говорится, что свой следующий бой британец проведет не против Уайлдера. Но они хотят организовать бой с американцем 13 апреля 2019 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. После 15 сентября, я думаю, Джошуа встретится с Поветкиным".

Как сообщает портал Boxing Scene, бой между Джошуа и Поветкиным состоится 22 сентября. Место проведения поединка на данный момент неизвестно.

На счету 38-летнего Поветкина 34 победы (24 - нокаутом) и одно поражение. Джошуа и Уайлдер являются непобежденными боксерами. На счету 28-летнего британца 21 победа (20 - нокаутом). Уайлдер одержал 40 побед (39 - нокаутом) на профессиональном ринге.

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