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Легкоатлеты Лукьянов, Царева и Тренихин подали заявки в IAAF на нейтральный статус

Спорт
27 июня, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, выступать в статусе нейтральных спортсменов

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Денис Лукьянов

Денис Лукьянов

©  Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россияне Денис Лукьянов, Елизавета Царева и Павел Тренихин подали в среду в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Сегодня в IAAF были отправлены стандартные заявки от Дениса Лукьянова, Елизаветы Царевой и Павла Тренихина ", - сообщила собеседница ТАСС.

Лукьянов - серебряный призер чемпионата России в метании молота, метательница молота Царева, не имеющая поражений на внутрироссийских стартах с начала 2017 года, является обладательницей лучшего результата сезона в России (72 метра 26 см). Тренихин является победителем Кубка России - 2017 в беге на 400 м.

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