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Путин пообещал США поделиться опытом проведения ЧМ по футболу

Спорт
27 июня, 15:23 дата обновления: 27 июня, 15:38 UTC+3

Президент России также поздравил США с получением права провести чемпионат в 2026 году

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил США с получением права провести чемпионат мира по футболу в 2026 году и выразил готовность поделиться опытом организации такого мероприятия. Речь об этом шла на его встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"Хочу поздравить вас с тем, что Соединенные Штаты получили право на проведение чемпионата мира по футболу ФИФА в 2026 году", - сказал Путин.

"Пока нам удается организовать соревнования [ЧМ-2018] должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом", - пообещал он.

Со своей стороны Болтон заявил, что американская сторона "с удовольствием узнает о том, как России удается столь успешно проводить чемпионат".

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