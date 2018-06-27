Путин пообещал США поделиться опытом проведения ЧМ по футболу

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил США с получением права провести чемпионат мира по футболу в 2026 году и выразил готовность поделиться опытом организации такого мероприятия. Речь об этом шла на его встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"Хочу поздравить вас с тем, что Соединенные Штаты получили право на проведение чемпионата мира по футболу ФИФА в 2026 году", - сказал Путин.

"Пока нам удается организовать соревнования [ЧМ-2018] должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом", - пообещал он.

Со своей стороны Болтон заявил, что американская сторона "с удовольствием узнает о том, как России удается столь успешно проводить чемпионат".