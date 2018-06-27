Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конькобежец Кулижников перенес плановую операцию и возобновит тренировки в августе

Спорт
27 июня, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Как рассказал тренер спортсмена, главными стартами для Кулижникова в нынешнем сезоне будут чемпионат мира и финал Кубка мира

Поделиться
Материал из 1 страницы
Павел Кулижников

Павел Кулижников

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Трехкратный чемпиона мира по конькобежному спорту Павел Кулижников перенес операцию на мениске, но уже к августу планирует присоединиться к команде на сборах в Сочи. Об этом ТАСС сообщил тренер спринтерской группы сборной России Дмитрий Дорофеев.

"В среду прошла плановая операция на мениске. По большому счету ничего серьезного, но травма доставляла Павлу дискомфорт, в связи с этим сделали МРТ, затем его прооперировали, - рассказал Дорофеев. - Сейчас он чувствует себя нормально, думаю, что на восстановление уйдет около месяца. Поэтому предстоящий сбор в Германии он пропустит, а к команде, скорее всего, присоединится на августовском сборе в Сочи".

Как рассказал тренер, главными стартами для Кулижникова в нынешнем сезоне будут чемпионат мира на отдельных дистанциях, который пройдет в феврале в немецком Инзеле, и финал Кубка мира (9-10 марта) в Солт-Лейк-Сити (США). "Но все это пока в планах, мы пока не загадываем", - отметил Дорофеев.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным - в спринтерском многоборье, действующим рекордсменом мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ушаков рассказал, как будет организована встреча Путина и Трампа
2
На крыше торгового центра "Атриум" в центре Москвы произошел пожар
3
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
4
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Глава делегации России сравнил ОЗХО с получившим пробоину "Титаником"
7
Полиция Москвы установила таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования пассажирки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости