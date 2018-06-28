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Международный турнир болельщиков "Футбол объединяет" пройдет в Санкт-Петербурге

Спорт
28 июня, 13:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, июня. /ТАСС

Турнир организован при поддержке Российского футбольного союза и Russia Unites и пройдет под девизом Gentlefan

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Международный турнир по футболу среди болельщиков сборных команд национальных ассоциаций-членов Международной федерации футбола (ФИФА) "Футбол объединяет" пройдет в Санкт-Петербурге с 29 по 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба клуба болельщиков сборной России Russia Unites.

Турнир организован при поддержке Российского футбольного союза (РФС) и Russia Unites и пройдет под девизом Gentlefan. В турнире примут участие 16 команд из Австралии, Алжира, Аргентины, Ирана, Италии, Камеруна, Кипра, Китая, Марокко, Мексики, Нигерии, Перу, Польши, Сенегала, Франции, России и других стран. Матчи пройдут на полях стадиона "Динамо" в Санкт-Петербурге. Допущенные к турниру игроки старше 25 лет и не занимались футболом профессионально.

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В первый игровой день пройдут церемония открытия, парад команд и матчи группового этапа. Во второй день состоятся матчи плей-офф, а в 15:00 пройдет церемония награждения победителей.

Акция Gentlefan направлена на налаживание дружеских отношений с болельщиками из разных стран до и во время чемпионата мира по футболу. Первая подобная акция прошла весной 2017 года в Ростове-на-Дону накануне игры "Ростов" - "Манчестер Юнайтед". Английским фанатам перед матчем подарили теплые пледы.

Проект был продолжен в марте 2017 года, когда билеты на товарищескую игру сборных России и Кот-д'Ивуара в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России, инспектором Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом Алексеем Смертиным. Гостей напоили чаем из огромного самовара.

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