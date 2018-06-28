"Шелковый путь" даст Нифонтовой необходимый опыт участия в гонках в классе автомобилей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Известная российская мотогонщица, атлет Team Toyota Russia Анастасия Нифонтова получит необходимый опыт гонок в классе автомобилей на ралли "Шелковый путь". Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Маршрут "Шелкового пути - 2018" будет поделен на две части: первая состоится в России с 20 по 27 июля (старт в Астрахани), а вторая - в сентябре на территории Китая.

"Давно хотела поучаствовать в ралли-марафоне "Шелковый путь", потому что это наше ралли, грех там не поучаствовать. Я настроилась, что туда поеду, и мы решили, что если не будет мотозачета, то можно попробовать проехать на машине, пора пробовать переходить на четыре колеса. Большого опыта в этом классе у меня нет, в феврале этого года была проба пера - участие в первом этапе Кубка мира "Северный лес", считаю, что там я выступила достаточно успешно для первого раза, наш экипаж занял четвертое место как раз из-за недостатка опыта. Пришло понимание, что есть задел, есть возможность ехать на высоком уровне, решили замахнуться на "Шелковый путь", - сказала Нифонтова.

"На победу, конечно, будет рассчитывать сложно, потому что в наш класс заявился легендарный пилот из Японии Акира Миура, неоднократный победитель "Дакара", у которого колоссальный опыт пилотирования именно этого автомобиля. Так как у меня опыта немного, очевидно, что при таком раскладе сил рассчитывать на победу сложно, поэтому основной задачей для себя рассматриваю добраться до финиша без происшествий, без штрафных минут, показать максимально высокое время и набраться опыта, сейчас это единственное, чего мне не хватает", - поделилась планами на ралли спортсменка.

"Выбор автомобиля был очевиден"

Нифонтова выступит в ралли "Шелковый путь" на автомобиле Toyota Land Cruiser 200. "Автомобиль, безусловно, является лучшим в своем классе, который подразумевает участие машин в стандартном варианте. Его выпускают на заводе с небольшими доработками - ставится более жесткая подвеска, ставится каркас безопасности и дополнительный топливный бак, но, по сути, это обыкновенный Toyota Land Cruiser 200, на котором люди ездят по городу. На протяжении последних лет именно эта машина занимает лидирующие позиции, поэтому выбор мой был очевиден", - отметила спортсменка.

"Сейчас автомобиль готовится к старту, механики разобрали и собрали его, перед стартом будут проведены специальные тесты. Надеюсь, он нас не подведет, и мы доберемся до финиша без приключений. Что касается моей подготовки, то у меня сейчас в основном занятия общей физической подготовкой, поддерживаю форму, чтобы организм выдержал всю гонку, и я смогла держать концентрацию на протяжении всех дней", - добавила гонщица.

По словам Нифонтовой, у ее экипажа будет только один вечер для подготовки к каждому этапу ралли. "Трасса в ралли- рейдах неизвестна, дорожную книгу мы получим вечером перед стартом, поэтому нам остается только догадываться, где будет маршрут проходить. Поскольку опыт участия есть, например, в Астраханской области и в Волгограде, понимание того, что нас ждет, есть. Есть понимание, что будет песок, много волн, наверное, даже небольшие барханы, поэтому готовимся к такому развитию событий", - рассказала Нифонтова.

Спортсменка призналась, что намерена принять участие в ралли-марафоне "Дакар-2019". "Планы выступить в "Дакаре" есть, он обещает быть целиком песчаным, я такое люблю. Заявку хотела направить на класс мотоциклов, теперь жду, когда организаторы ралли утвердят саму гонку, плюс у меня есть свои спонсорские договоренности. Поэтому жду, когда все разрешится, сейчас могу сказать, что на 60-70 процентов я выступлю там", - заключила она.

Ралли-марафон "Дакар-2019" с 6 по 17 января в Перу.