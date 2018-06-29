Федерер сыграет с сербом Лайовичем в первом круге Уимблдона

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер встретится с сербом Душаном Лайовичем в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £34 млн). Жеребьевка состоялась в Лондоне.

В других матчах первого круга посеянный под вторым номером испанец Рафаэль Надаль сыграет с израильтянином Дуди Селой , хорват Марин Чилич (3) - с японцем Ёсихито Нисиокой , немец Александр Зверев (4) - с австралийцем Джеймсом Даквортом.

Россиянин Дмитрий Медведев встретится с хорватом Борной Чоричем (15), Михаил Южный - с хорватом Иво Карловичем, Евгений Донской - с немцем Филиппом Кольшрайбером (25), Карен Хачанов - с испанцем Давидом Феррером.

Уимблдон стартует 2 июля. В прошлом году турнир выиграл Федерер.