Дворкович намерен повысить популярность шахматистов в случае победы на выборах FIDE

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Кандидат в президенты Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович считает, что в случае победы на выборах он сможет выдвинуть шахматистов по популярности в один ряд с футболистами. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу Дворкович объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента FIDE. Также в выборах планируют принять участие действующий глава организации Кирсан Илюмжинов, вице-президент FIDE грек Георгиос Макропулос и английский гроссмейстер Найджел Шорт.

"Считаю, что мы можем выдвинуть шахматистов на иной уровень популярности, в один ряд с футболистами. Можно вспомнить Карпова, Каспарова, но теперь популярность шахматистов падает, если многих спросить кто сейчас чемпион мира, многие не ответят, хотя Карлсен - звезда", - сказал Дворкович.

Доступность шахмат и простота организации соревнований является основой предвыборной программы, рассказал Дворкович. "Необходимо развивать шахматы в школах, деревнях, чтобы дети росли здоровыми и образованными. Мы ведем работу, чтобы шахматы стали популярным видом деятельности не только в парках, клубах, а еще и на телевидении, и нужны современные технологии для того, чтобы вывести их на новый уровень популярности в мире. Шахматы заслуживают гораздо большего, в моей команде есть профессионалы, которые знают, как обеспечить продвижение шахмат", - отметил он.

Опыт работы ФИФА можно перенести на FIDE

Необязательно все международные шахматные турниры проводить под эгидой FIDE, считает кандидат в президенты организации. "Если FIDE покажет свои преимущества, то другие компании будут сами стремиться к сотрудничеству. Шахматная жизнь насыщенная, нужно заняться организацией шахматного календаря, чтобы у всех была возможность принимать участие в различных турнирах и одни соревнования не страдали от других", - отметил он.

Дворкович привел в пример работу Международной федерации футбола (ФИФА), которая по организации своей работы "продвинулась далеко вперед", а также отметил, что необходимо внимание к деталям. "Это требует большого объема ресурсов, в ФИДЕ такого объема сразу не будет. Но нужно стремиться, чтобы шахматисты, судьи, болельщики не страдали. Считаю опыт ФИФА можно перенести на FIDE", - подчеркнул он.

Выборы президента FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми (Грузия).