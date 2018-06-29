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Дворкович заявил, что будет развивать шахматы независимо от результатов выборов главы FIDE

Спорт
29 июня, 14:10 дата обновления: 29 июня, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Ранее Дворкович объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы FIDE, его кандидатура была поддержана наблюдательным советом РШФ

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Аркадий Дворкович

Аркадий Дворкович

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Член попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ), председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" и кандидат в президенты Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович будет развивать шахматы независимо от результатов выборов главы FIDE. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Ранее Дворкович объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы FIDE, его кандидатура была поддержана наблюдательным советом РШФ.

"Я буду развивать шахматы и заключать контракты не зависимо от того, буду ли я президентом FIDE, - сказал Дворкович. - Есть компании, которые вложат свои деньги в развитие шахмат. У меня есть опыт в организации соревнований, к примеру, Мемориал Таля, это немалые деньги и огромная работа, можно ли этому что-то противопоставить? Конечно можно, но все зависит от команды, но и мне есть что предложить".

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Дворкович объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента FIDE

Также Дворкович отметил, что не считает своих конкурентов на пост главы FIDE принципиальными противниками. Ранее о своих намерениях выдвинуть кандидатуры на выборы заявляли вице-президент FIDE грек Георгиос Макропулос, действующий глава федерации Кирсан Илюмжинов, а также британский гроссмейстер Найджел Шорт. "Я никого не считаю противником, мы все имеем одну и ту же цель - развивать мировые шахматы, тот, кто выиграет, должен объединить всех, - сказал Дворкович. - У Макропулоса есть опыт работы в FIDE, это его плюс, но надеюсь наши аргументы окажутся сильнее. Шорт - широко известен, это его плюс, у него есть электорат".

Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми (Грузия).

В FIDE нет раскола, но нет и единства

Дворкович отметил, что последние события в шахматной федерации создали негативный тренд, однако говорить о расколе в FIDE неверно. "Я не считаю, что есть раскол, есть негативный тренд. Нет раскола, но нет единства. Важнейшая задача для развития шахмат - восстановить единство на новой основе, на основе новой команды, новых технологий, нового корпоративного управления, о котором я говорил", - продолжил Дворкович.

"Если мы встретимся, мы это обсудим, - сказал Дворкович на вопрос о возможном приглашении Макропулоса в команду. - Есть ли в планах встреча? Я всегда готов к встрече со своими партнерами, коллегами. Но, насколько я знаю, у него довольно интенсивный график поездок, поэтому если совпадут наши графики, то встретимся".

На вопрос о том, почему Дворкович не выдвигал свою кандидатуру раньше, бывший вице-премьер отметил: "Из-за работы в правительстве. Это единственная причина. Будучи в правительстве я не мог выдвигать свою кандидатуру".
О шансах на победу на выборах кандидат сказал: "Если бы я не расценивал их как хорошие, я не пошел бы на выборы".

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