Матч ФК "Зенит" на сборах в Австрии отменен из-за неблагоприятных погодных условий

ТАСС, 29 июня. Товарищеский матч футбольного клуба "Зенит" против братиславского "Слована", который должен был пройти в пятницу на сборе в Австрии, отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Вместо запланированной встречи подопечные Сергея Семака проведут тренировочное занятие, после чего отправятся в Санкт-Петербург. Основой причиной отмены стало поле стадиона, которое пришло в негодность из-за ливней, продолжавшихся в течение нескольких дней.

"Зенит" проводит первый предсезонный сбор с 17 по 29 июня в австрийском Миттерзилле. Единственный товарищеский матч состоялся в воскресенье. Петербургский клуб встречался с местной командой "Пинцгау" и одержал победу со счетом 1:0. Автором забитого мяча стал Олег Шатов.

В сезоне-2017/18 петербургский "Зенит" занял пятое место в чемпионате России и завоевал путевку в квалификационный раунд Лиги Европы на следующий сезон.