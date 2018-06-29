Стадион "Уфы" получил лицензию ФИФА, что позволит арене принимать матчи еврокубков

ТАСС, 29 июня. Стадион "Нефтяник", который является домашним для футбольного клуба "Уфа", прошел сертификацию специальной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА) и получил лицензию наивысшей категории Quality PRO, что позволит команде принимать соперников в розыгрыше Лиги Европы сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В пятницу тестирование арены проводили представители шотландской лаборатории. Они проверили поле по пяти показателям, в том числе на ровность и отскок мяча, и не нашли существенных недостатков.

"Уфа" по итогам минувшего сезона добилась права играть в Лиге Европы. Клуб стартует в турнире со второго квалификационного раунда, где сыграет с победителем пары "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - "Домжале" (Словения). Первый матч "Уфа" проведет дома 26 июля, ответный - 2 августа в гостях.