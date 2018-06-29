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Стадион "Уфы" получил лицензию ФИФА, что позволит арене принимать матчи еврокубков

Спорт
29 июня, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В пятницу тестирование арены проводили представители шотландской лаборатории

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ТАСС, 29 июня. Стадион "Нефтяник", который является домашним для футбольного клуба "Уфа", прошел сертификацию специальной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА) и получил лицензию наивысшей категории Quality PRO, что позволит команде принимать соперников в розыгрыше Лиги Европы сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В пятницу тестирование арены проводили представители шотландской лаборатории. Они проверили поле по пяти показателям, в том числе на ровность и отскок мяча, и не нашли существенных недостатков.

"Уфа" по итогам минувшего сезона добилась права играть в Лиге Европы. Клуб стартует в турнире со второго квалификационного раунда, где сыграет с победителем пары "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - "Домжале" (Словения). Первый матч "Уфа" проведет дома 26 июля, ответный - 2 августа в гостях.

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