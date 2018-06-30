Джонс станет тренером сборной РФ по регби после консультаций с международной федерацией

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Уроженец Уэльса Лин Джонс станет новым главным тренером сборной России по регби, решение вступит в силу после завершения консультаций с Международным советом регби (World Rugby). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации регби России (ФРР).

В пятницу в Москве состоялось очередное заседание высшего совета Федерации регби России, ключевым вопросом которого стало обсуждение кандидатуры Лина Джонса на пост главного тренера национальной сборной России.

Во время заседания Джонс отметил, что несмотря на сложность задачи и ограниченность во времени, он готов сделать максимум, чтобы подготовить российскую команду к успешному выступлению сборной на Кубке мира 2023 года.

"За 24 года работы тренером я всегда добивался успеха, потому что моя философия очень проста - я учу игроков принимать решения и учу их сценариям, в которых они должны их принимать. Самая важная часть тела регбиста - это голова. Побеждают игроки той команды, которые умеют быстро принимать правильные решения", - приводит слова Джонса пресс-служба федерации.

Джонс представил свою программу и ответил на ряд вопросов членов высшего совета. После чего было принято единогласное решение предварительно одобрить кандидатуру Джонса на пост главного тренера сборной России. В течение 21 дня правление ФРР проведет необходимые мероприятия по согласованию его кандидатуры с World Rugby.